Motorista de aplicativo foge com compras de passageira no carro Vítima colocou as sacolas no porta-malas e, ao descer na porta de casa, viu a motorista arrancar com o carro Cidade Alerta Goiás|Do R7 19/03/2025 - 12h01 (Atualizado em 19/03/2025 - 20h22 )

Em Trindade (GO), uma mulher teve as compras de supermercado furtadas por uma motorista de aplicativo.

O caso aconteceu quando a vítima pediu uma corrida, colocou as compras no porta-malas do carro e, ao descer na porta de casa, viu a motorista arrancar com o veículo com as sacolas dentro.

Após buscas, a polícia conseguiu localizar e prender a motorista, que já tinha várias denúncias.