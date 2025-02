Motorista é preso com latinha na mão após tentar atropelar policial Caso aconteceu em um bloqueio policial, no bairro Parque Primavera, em Rio Verde (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 12/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h27 ) twitter

Em Rio Verde (GO), um homem foi preso após tentar atropelar um policial no bairro Parque Primavera. O motorista não respeitou a sinalização de pare no bloqueio, acelerou o veículo e quase atropelou um policial.

As viaturas da polícia, então, perseguiram e conseguiram parar o carro. O motorista foi abordado com uma latinha de cerveja na mão e bastante irritado. Dentro do veículo, também foram encontradas várias garrafas de cerveja vazias. O homem, que estava com a CNH vencida, se negou a fazer o teste do bafômetro. A polícia apreendeu o veículo e levou o motorista para a central de flagrantes.