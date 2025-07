Motorista em surto psicótico causa acidente em cruzamento no centro de Goiânia O homem, que sofre de síndrome do pânico, fugiu para um hotel e depois foi levado a um hospital com ferimentos leves Cidade Alerta Goiás|Do R7 10/07/2025 - 19h24 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h24 ) twitter

Um motorista em surto psicótico colidiu com outro veículo no cruzamento das avenidas Anhanguera e Goiás, no centro de Goiânia (GO). Após o acidente, ele fugiu para um hotel, onde foi encontrado pela polícia. O homem, que sofre de síndrome do pânico, foi levado ao hospital com ferimentos leves. Felizmente, a colisão não deixou outros feridos.