Motorista grava vídeo dirigindo a 123 km/h antes de atropelar e matar jovem Na gravação, é possível ouvir a esposa do suspeito pedindo para ele diminuir a velocidade Cidade Alerta Goiás|Do R7 04/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um novo vídeo veio à tona envolvendo o motorista do carro de luxo que atropelou e matou a jovem Maria Clara, de 25 anos, em Aparecida (GO). Momentos antes do acidente, ele havia postado nas redes sociais uma filmagem dirigindo o carro a 123 km/h. No vídeo, é possível ouvir a esposa do suspeito pedindo para ele diminuir a velocidade.