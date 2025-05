Motorista morre em acidente envolvendo três carros na BR-414, em Anápolis Incidente aconteceu porque um dos carros tentou ultrapassar em faixa contínua e colidiu de frente com uma Parati Cidade Alerta Goiás|Do R7 12/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h36 ) twitter

Um motorista morreu em um acidente envolvendo três veículos na BR-414, próximo à cidade de Anápolis (GO). O acidente aconteceu porque um dos carros tentou ultrapassar em faixa contínua e colidiu de frente com uma Parati. Cinco pessoas ficaram feridas e uma delas morreu no local.