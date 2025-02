Motorista perde controle de carro, invade garagem e derruba telhado de casa Caso aconteceu em Mineiros (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/02/2025 - 13h17 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h17 ) twitter

Na cidade de Mineiros (GO), um veículo perdeu o controle e bateu na estrutura de uma casa ao tentar entrar em uma garagem. O motorista do carro era morador da casa e, com a colisão, parte do telhado da residência caiu.

O motorista do veículo sofreu apenas leves escoriações pelo corpo e estava em estado de confusão quando a polícia e o Corpo de Bombeiros chegaram no local. Os agentes orientaram os moradores da casa a chamarem um técnico especializado para reconstruir o telhado e evitar novos acidentes.