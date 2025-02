Mulher dá golpe em 24 pessoas da mesma família Suspeita se passou por advogada e recebeu R$5.500 das vítimas para agilizar documentos que seriam utilizados para dar entrada em pedidos de cidadania italiana Cidade Alerta Goiás|Do R7 23/01/2025 - 14h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h26 ) twitter

Uma mulher é suspeita de aplicar um golpe em 24 pessoas da mesma família em Goiás. Ela foi contratada pela família, se passando por advogada, para organizar os documentos necessários a fim de dar entrada em pedidos de cidadania italiana, mas o serviço não foi entregue.

No total, foram repassados R$5.500 à golpista, em 2021, valor que foi rateado entre os membros da família. Desde então, ela não realizou nenhuma das tarefas acordadas na contratação do serviço, que englobavam retificar, apostilar e traduzir os documentos. As vítimas, então, procuraram a polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o inquérito sobre o caso foi concluído e remetido ao Poder Judiciário.