Mulher desaparece após pedir moto por aplicativo em Goianira (GO) Gisele Heloísa Alves Silva, de 29 anos, foi vista pela última vez na manhã de terça-feira (06) Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/05/2025 - 19h52 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h52 )

Em Goianira (GO), uma mulher de 29 anos desapareceu após sair para trabalhar.

Gisele Heloísa Alves Silva, casada e mãe de uma filha de 6 anos, saiu de carro na manhã de terça-feira (06) a caminho do trabalho em Goiânia (GO). No trajeto, o veículo ficou sem combustível e, por isso, ela decidiu chamar uma moto de aplicativo.

Antes de desaparecer, Gisele entrou em contato com o marido para avisar que deixaria seu carro estacionado em uma rua para que ele pudesse buscá-lo mais tarde. Depois disso, ele não foi mais vista.

A polícia está investigando o caso e busca por informações sobre o paradeiro de Gisele.