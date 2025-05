Mulher é presa após furtar joalheria na região de Campinas, em Goiânia Suspeita, que é de Araguari (GO), foi detida com R$ 20 mil em joias furtadas Cidade Alerta Goiás|Do R7 09/05/2025 - 18h58 (Atualizado em 09/05/2025 - 18h58 ) twitter

Em Goiânia (GO), uma mulher foi presa em flagrante após furtar R$ 20 mil em joias de uma loja da região de Campinas. O crime foi flagrado por meio de câmeras de segurança e monitoramento. Segundo a Polícia Militar, a suspeita, que é de Araguari (GO), comete o crime com frequência.