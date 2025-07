Mulher recebe PIX de celular furtado e gasta dinheiro em motel A suspeita foi detida após investigações rastrearem as transferências feitas pelo aparelho Cidade Alerta Goiás|Do R7 16/07/2025 - 20h03 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h03 ) twitter

Uma mulher foi presa após receber um PIX de um celular furtado de uma pamonharia. O responsável pelo furto foi um ex-funcionário que já conhecia o local. Ele desativou as câmeras de segurança e realizou várias transferências bancárias pelo celular. A mulher, que gastou parte do dinheiro em um motel, foi detida após investigações rastrearem as transferências. O suspeito se apresentou à polícia e responderá em liberdade.