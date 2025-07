Mulher sobe no muro de casa e pede ajuda para não ser agredida pelo marido Caso aconteceu no setor Urias Magalhães, em Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 23/07/2025 - 19h43 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h43 ) twitter

Uma mulher subiu no muro da própria casa, no setor Urias Magalhães, em Goiânia (GO), para não ser agredida pelo marido após uma discussão. A vítima recebeu ajuda de uma pessoa que passava na rua no momento da fuga. A polícia foi acionada, mas a mulher não quis representar criminalmente, solicitando apenas uma medida protetiva. O agressor foi detido, mas já está solto.