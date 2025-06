Murilo Huff entra na Justiça por guarda total do filho com Marília Mendonça Atualmente, Léo, de 5 anos, mora com a avó materna, Dona Ruth Cidade Alerta Goiás|Do R7 23/06/2025 - 20h11 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor Murilo Huff entrou na Justiça para obter a guarda total do filho, Léo, de 5 anos, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. Atualmente, a criança mora com a avó materna, Dona Ruth. Em nota, Dona Ruth confirmou o processo judicial, que corre em segredo de justiça, e disse que sua principal preocupação é a preservação do bem-estar de Léo.