Ônibus perde o freio e invade residência em Anápolis (GO) O muro e a garagem da casa ficaram destruídos, mas os moradores não foram atingidos Cidade Alerta Goiás|Do R7 06/08/2025 - 19h51 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h51 )

Um ônibus desgovernado invadiu uma casa em Anápolis (GO). O motorista perdeu o controle do veículo devido a um problema mecânico. O muro e a garagem da residência ficaram destruídos, mas os moradores não foram atingidos. Os passageiros do veículo, cerca de 10 a 15, ficaram assustados, mas também saíram ilesos. A empresa de transporte já iniciou os reparos.