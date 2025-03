Outra versão dos fatos: homem acusado de ameaçar ex-sócio se defende O caso envolve uma disputa entre sócios de uma empresa de mármores, com acusações de agressão, desvios de mercadorias e má administração Cidade Alerta Goiás|Do R7 20/03/2025 - 13h15 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h15 ) twitter

A Record GO conversou com o empresário acusado de ameaçar o ex-sócio e teve acesso à outra versão dos fatos. O caso envolve uma disputa entre sócios de uma empresa de mármores, com acusações de agressão, desvios de mercadorias e má administração.

O empresário, que foi preso e liberado após audiência de custódia, alegou que as acusações são infundadas e que houve manipulação de provas. O processo de dissolução da sociedade com o ex-sócio está em andamento na justiça, com ambas as partes apresentando provas e defesas.

A reportagem destaca a complexidade do caso, incluindo alegações de encenação do ex-sócio para se passar por vítima e a ausência de imagens de câmeras de segurança que poderiam esclarecer os eventos.