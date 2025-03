Pai ajuda polícia a prender filho por furto de R$10 mil em loja Jovem já tinha histórico de furtos para sustentar seu vício em drogas Cidade Alerta Goiás|Do R7 11/03/2025 - 12h04 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h04 ) twitter

Em Caldas Novas (GO), um pai tomou a difícil decisão de denunciar seu próprio filho à polícia, após descobrir que ele havia furtado R$10 mil de uma loja local.

O crime ocorreu durante a madrugada de domingo (9) e o suspeito foi localizado, com a ajuda do pai, no período noturno. De acordo com a polícia, a colaboração do pai foi crucial para a captura do jovem, que já tinha histórico de furtos para sustentar seu vício em drogas.

Após a prisão, o dinheiro foi recuperado e devolvido aos empresários prejudicados.