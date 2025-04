Pai denuncia distribuidora que vendia cigarros eletrônicos para adolescentes O estabelecimento era conhecido entre estudantes de uma escola próxima como ponto de venda de ‘vapes’, cuja comercialização é proibida no Brasil Cidade Alerta Goiás|Do R7 16/04/2025 - 19h12 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma distribuidora foi autuada por vender cigarros eletrônicos para menores de idade em Goiás. A ação ocorreu após denúncia do pai de um adolescente que comprou o produto no local.

O estabelecimento já era conhecido entre estudantes de uma escola próxima como ponto de venda de ‘vapes’, cuja comercialização é proibida no Brasil.

A Polícia Civil foi até o local e prendeu em flagrante a atendente e o dono do comércio. A atendente foi autuada sob o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e o proprietário sob o artigo 278, com possibilidade de reclassificação das acusações.