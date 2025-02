Pai e filho de 6 anos morrem em acidente na BR-020 Carro em que as vítimas estavam perdeu o controle após bater em uma árvore que estava caída na pista Cidade Alerta Goiás|Do R7 23/01/2025 - 14h24 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h24 ) twitter

Na divisa entre Alvorada do Norte e Flores de Goiás (GO), um acidente na BR-020 deixou um pai e um filho mortos. O carro em que os dois estavam perdeu o controle, após bater em uma árvore que estava caída na pista, e acabou colidindo com um ônibus e um caminhão.

No ônibus, duas pessoas ficaram presas às ferragens e sofreram ferimentos. Já o pai, de 37 anos, e a criança, de 6 anos, que estavam no carro, foram arremessados do veículo e morreram no local.