Patrão atira em ex-funcionário e vai preso O caso teria acontecido porque a vítima foi até o homem pedir demissão e cobrar o dinheiro de um acerto Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h08 )

Em Goiânia, no setor Jardins do Cerrado 4, um homem foi preso por atirar em um ex-funcionário. O caso teria acontecido porque a vítima foi até o patrão para pedir demissão e cobrar o dinheiro de um acerto. Durante a discussão, o patrão sacou uma arma de calibre 32 e atirou contra o funcionário, que foi atingido no ombro e socorrido.

O autor dos disparos fugiu do local, mas em seguida se entregou à polícia e foi preso. Em depoimento, ele disse ter atirado em legítima defesa. A polícia irá investigar o caso.