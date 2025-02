Peças de caminhonetes furtadas no RJ eram vendidas em Goiás Receptador foi preso em Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 27/02/2025 - 14h03 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h03 ) twitter

Uma operação da Polícia Civil descobriu um esquema em Goiás de venda de peças de carros desmanchados.

De acordo com a polícia, caminhonetes de luxo eram furtadas e desmanchadas no interior do Rio de Janeiro. Depois, as peças eram transportadas para Goiânia (GO) e entregues para um receptador.

Na capital goiana, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. O receptador das peças, que já tinha passagens, foi preso e poderá ser indiciado por participação nos furtos e receptação qualificada.