Piloto goiano morre em queda de avião em São Paulo A aeronave comandada por Josias Pereira Lemes, de 52 anos, colidiu com fiações elétricas em uma propriedade rural Cidade Alerta Goiás|Do R7 31/03/2025 - 13h59 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h59 )

O piloto goiano Josias Pereira Lemes, de 52 anos, faleceu em um acidente aéreo na região de Franca, em São Paulo, enquanto realizava um trabalho de pulverização agrícola.

O acidente ocorreu em uma propriedade rural, quando a aeronave que Josias pilotava colidiu com fiações elétricas. Josias, que é natural de Anápolis (GO) e formado em Ciências Aeronáuticas pela PUC de Goiânia (GO), era a única pessoa a bordo.

A ANAC está investigando as causas do acidente.