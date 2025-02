Polícia encontra entorpecentes em lata de leite de criança Casal responsável por esconder a droga foi preso por tráfico e o bebê, de apenas 6 meses, encaminhada ao Conselho Tutelar Cidade Alerta Goiás|Do R7 31/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 31/01/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas. Durante varredura na casa dos dois, a polícia encontrou entorpecentes guardados na lata de leite do filho do casal, um bebê de apenas 6 meses.

Diante da situação, a polícia acionou o Conselho Tutelar, que ficará responsável pela criança. Os envolvidos foram presos e estão à disposição da justiça.