Polícia resgata seis crianças vivendo em situação de abandono em Aparecida (GO) Os menores estavam sozinhos há cinco dias, sem supervisão ou comida; a mãe foi presa e indiciada por abandono de incapaz Cidade Alerta Goiás|Do R7 26/05/2025 - 20h50 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h50 )

A polícia resgatou seis crianças, incluindo um bebê de seis meses, de uma casa em condições insalubres em Aparecida (GO). As crianças estavam sozinhas há cinco dias, sem supervisão ou comida. A mãe foi presa e indiciada por abandono de incapaz. As crianças foram levadas para um abrigo, onde estão recebendo cuidados adequados.