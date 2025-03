Preso homem que matou, decapitou e carbonizou mulher por dívida de droga Crime aconteceu no bairro Real Conquista, em Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 18/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h47 ) twitter

A polícia de Goiânia (GO) prendeu um homem suspeito de matar, decapitar e carbonizar uma mulher no bairro Real Conquista. O suspeito confessou a autoria do assassinato e alegou que a motivação foi uma dívida da vítima. O homem levou os policiais até o local do crime e explicou os detalhes do ocorrido.

A Polícia Civil e Técnica foram acionadas para coletar provas no local, onde muito sangue foi encontrado.