Preso traficante que recebia drogas escondidas em potes de creme Na casa do suspeito, a polícia encontrou 383 comprimidos de ecstasy, avaliados em R$20 mil Cidade Alerta Goiás|Do R7 07/03/2025 - 13h51 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h51 )

Em Goiânia (GO), a polícia prendeu um traficante que recebia drogas pelos Correios. As drogas eram escondidas em potes de cremes e vinham do estado do Rio de Janeiro.

Na casa do traficante, no bairro Novo Mundo, a polícia encontrou 383 comprimidos de ecstasy, avaliados em R$20 mil. Ele confessou que era distribuidor da droga na região e responderá por tráfico de drogas.