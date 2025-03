PRF apreende carga de anabolizantes em bagageiro de ônibus A apreensão ocorreu na cidade de Jaraguá (GO), com o auxílio de cães farejadores Cidade Alerta Goiás|Do R7 25/03/2025 - 11h49 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h49 ) twitter

Durante uma operação na BR-153, a Polícia Rodoviária Federal interceptou uma carga de anabolizantes no bagageiro de um ônibus. A carga, que incluía ampolas de testosterona, teria saído de Goiânia (GO) com destino à cidade de Redenção, no Pará.

A apreensão ocorreu na cidade de Jaraguá (GO), com o auxílio de cães farejadores. A PRF suspeita que o material seja contrabandeado do Paraguai.