Psicólogo acusado de matar músico é indiciado por homicídio triplamente qualificado
Segundo a polícia, Bruno foi atraído para o bosque por Arthur e esfaqueado 47 vezes
A Polícia Civil finalizou a investigação sobre o assassinato do músico Bruno Gama no Bosque dos Buritis, em Goiânia (GO). O psicólogo Arthur foi indiciado por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, meio cruel e emboscada. Segundo a polícia, Bruno foi atraído para o bosque e esfaqueado 47 vezes. Apesar de Arthur alegar legítima defesa, imagens e testemunhas desmentiram a versão do acusado.