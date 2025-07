Psicólogo é preso após matar músico a facadas no Bosque dos Buritis, em Goiânia Segundo informações, a vítima, Bruno, estaria se relacionando com a ex-namorada do suspeito, Arthur Cidade Alerta Goiás|Do R7 28/07/2025 - 19h42 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O psicólogo Arthur Vinícius Silva Lima, de 32 anos, foi preso suspeito de assassinar a facadas o músico Bruno Duarte no Bosque dos Buritis, em Goiânia (GO). Segundo informações, Bruno estaria se relacionando com a ex-namorada de Arthur, e a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Arthur, que era funcionário do IFG, fugiu para Catalão após o ataque, mas foi capturado. A polícia investiga o caso.