Quatro jovens morrem após carro em alta velocidade colidir com caminhão Além das vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas Cidade Alerta Goiás|Do R7 29/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h57 )

Quatro jovens morreram após o carro em que eles estavam colidir com um caminhão em Goiânia (GO). O caminhão perdeu o controle após o impacto e acabou invadindo um pregão. Duas pessoas que estavam na porta do estabelecimento, Dona Joana, de 68 anos, e seu José Alves, de 73, conseguiram correr a tempo e não foram atingidos. Além das vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas.