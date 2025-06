Quatro pessoas são presas por tráfico no centro de Goiânia A ação contou com cães farejadores da GCM para localizar drogas escondidas na região Cidade Alerta Goiás|Do R7 06/06/2025 - 19h29 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h29 ) twitter

A Guarda Civil de Goiânia (GO) realizou uma operação contra o tráfico de drogas no centro da cidade, resultando na prisão de quatro indivíduos. A ação contou com cães farejadores para localizar drogas escondidas na região.