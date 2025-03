Reforma altera trânsito na região do Dergo, em Goiânia Semáforos foram alterados e plataformas provisórias foram instaladas para passageiros Cidade Alerta Goiás|Do R7 19/03/2025 - 11h53 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h53 ) twitter

O Terminal do Dergo, em Goiânia (GO), foi desativado para passar por obras de implementação do BRT. Com isso, o trânsito na região foi modificado, com mudanças nos semáforos e a instalação de plataformas provisórias para passageiros.

Policiais e agentes de trânsito foram deslocados para o local com o objetivo de orientar e garantir a segurança da população.