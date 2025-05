‘Rei do Vaper’ é preso por vender cigarros eletrônicos em Goiânia (GO) Investigação, motivada por denúncias anônimas, descobriu que os produtos eram vendidos pelas redes sociais e entregues por motociclistas de aplicativo Cidade Alerta Goiás|Do R7 16/05/2025 - 19h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h43 ) twitter

A Polícia Civil de Goiânia (GO) prendeu em flagrante um homem conhecido como ‘Rei do Vaper’, acusado de vender cigarros eletrônicos ilegalmente. A investigação, motivada por denúncias anônimas, descobriu que os produtos eram vendidos pelas redes sociais e entregues por motociclistas de aplicativo. A prisão levantou um alerta sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos, que são proibidos no país.