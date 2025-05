Responsável por rinha de galos é preso em Caldas Novas (GO) Medicamentos para alterar geneticamente os galos e os deixar mais agressivos foram encontrados no local da prisão Cidade Alerta Goiás|Do R7 15/05/2025 - 19h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h26 ) twitter

O responsável por uma rinha de galos em Caldas Novas (GO) foi preso por maus-tratos. Os animais eram forçados a lutar até a morte, e muitos eram abatidos ou deixados em condições precárias. Medicamentos para alterar geneticamente os galos e os deixar mais agressivos foram encontrados no local. O homem também responderá por promoção de jogos de apostas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.