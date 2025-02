Restaurante é furtado pela 5ª vez no centro de Goiânia Estabelecimento fica na Alameda dos Buritis. Na última ocorrência, o ladrão foi flagrado pelas câmeras de segurança do local e preso horas depois Cidade Alerta Goiás|Do R7 13/02/2025 - 13h39 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um restaurante no centro de Goiânia (GO), na Alameda dos Buritis, foi furtado 5 vezes nos últimos meses. Na última ocorrência, o ladrão, que entrou pelo telhado, foi flagrado pelas câmeras de segurança do local e preso horas depois. De acordo com a polícia, o homem é um velho conhecido da PM, com diversas passagens por roubo e furto.

O proprietário do restaurante informou à Record que não consegue mais contabilizar o prejuízo causado pelos pequenos furtos realizados, geralmente, por moradores em situação de rua e usuários de drogas.