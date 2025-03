Restaurante foi furtado mais de 30 vezes no setor Sul Ladrões frequentemente entram no estabelecimento durante a madrugada e furtam bebidas, facas, panelas e até chocolates Cidade Alerta Goiás|Do R7 14/03/2025 - 13h33 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h33 ) twitter

Em Goiânia (GO), um restaurante localizado no Setor Sul foi furtado 30 vezes nos últimos anos. Os proprietários relatam que os ladrões frequentemente entram no estabelecimento durante a madrugada e furtam bebidas, facas, panelas e até chocolates.

A situação se agravou nos últimos 2 anos, com um aumento significativo nas ocorrências. Apesar das tentativas de reforçar a segurança, com a instalação de câmeras e grades, os furtos continuam, causando prejuízos consideráveis.

A polícia está ciente dos suspeitos, mas a dificuldade em capturá-los persiste.