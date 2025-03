Segurança do presidente do TJ-GO agora é feita pela tenente Ediane Nunes Com 23 anos de experiência na Polícia Militar de Goiás, Ediane irá coordenar a segurança do chefe do Judiciário estadual Cidade Alerta Goiás|Do R7 05/03/2025 - 13h59 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h59 ) twitter

A segurança do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás agora será de responsabilidade da tenente Ediane Nunes Macedo, a primeira mulher a ocupar esse cargo. A mudança representou uma quebra de paradigma, destacando a confiança do Poder Judiciário no trabalho das policiais femininas.

Com 23 anos de experiência na Polícia Militar de Goiás, Ediane irá coordenar a segurança do chefe do Judiciário estadual, incluindo planejamentos estratégicos e reconhecimento de locais.

A nomeação destaca a importância do papel das mulheres em cargos de alta responsabilidade e a crescente presença feminina em áreas tradicionalmente dominadas por homens. Além disso, é um marco para a igualdade de oportunidades e serve de exemplo para outras profissionais.