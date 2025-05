Suspeito de assassinar homem em bar é morto em confronto com a polícia Homem teria cometido o crime em Bom Jesus de Goiás (GO), mas foi localizado e morto em Castelândia (GO)

Cidade Alerta Goiás|Do R7 20/05/2025 - 19h44 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share