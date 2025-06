Suspeito de furtar umidificador em colégio é preso O crime aconteceu no domingo (15), no setor Aeroviário, em Goiânia Cidade Alerta Goiás|Do R7 17/06/2025 - 19h44 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h44 ) twitter

Foi preso um dos suspeitos de ter furtado um umidificador em um colégio estadual no setor Aeroviário, em Goiânia (GO). O crime aconteceu no domingo (15) e envolveu três homens. A polícia continua em busca dos outros envolvidos.