Tempestade transforma ruas em rios em Palmeiras de Goiás (GO) Moradores e comerciantes da cidade ficaram desesperados com a invasão repentina da água Cidade Alerta Goiás|Do R7 26/02/2025 - 13h31 (Atualizado em 26/02/2025 - 13h35 )

Na tarde de terça-feira (25), uma tempestade transformou em rios as ruas de Palmeiras de Goiás (GO). Moradores e comerciantes da cidade ficaram desesperados com a invasão repentina da água nas casas e estabelecimentos.

Ainda há possibilidade de chuva no município até quinta-feira (27).