Traficante com extensa ficha criminal morre em confronto com a polícia O suspeito, que tinha passagens por homicídio, tráfico e porte ilegal de arma, estava em um carro com 200 kg de drogas próximo a Goiatuba (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 23/06/2025 - 19h22 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um traficante com extensa ficha criminal morreu durante um confronto com a polícia na BR-153, próximo a Goiatuba (GO). O criminoso, que estava em um carro com 200 kg de drogas, atirou contra os policiais ao ser abordado. Durante a perseguição, ele caiu em uma vala com o veículo e foi alvejado pelos agentes. O suspeito tinha passagens por homicídio, tráfico e porte ilegal de arma.