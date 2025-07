Tragédia na BR-153: corpos são transferidos para Goiânia Após serem resolvidas pendências burocráticas, os corpos serão liberados para as famílias Cidade Alerta Goiás|Do R7 16/07/2025 - 20h01 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os corpos das vítimas do acidente na BR-153 estão sendo transferidos para o IML de Goiânia (GO). Após serem resolvidas pendências burocráticas, os corpos serão liberados para as famílias. Além das vítimas fatais, pelo menos outras 15 pessoas ficaram feridas. Segundo um perito que atuou no local, a tragédia poderia ter sido maior se o motorista do micro-ônibus não tivesse tentado evitar a colisão.