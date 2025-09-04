Usuários de drogas brigam com cabos de vassouras em posto de Goiânia Câmeras de segurança registraram a confusão, que aconteceu região do Terminal da Praça da Bíblia Cidade Alerta Goiás|Do R7 04/09/2025 - 20h10 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h10 ) twitter

Uma briga entre usuários e traficantes de drogas foi registrada por câmeras de segurança em um posto de combustíveis na região do Terminal da Praça da Bíblia, em Goiânia (GO). As imagens mostram os envolvidos se agredindo com cabos de vassouras. Os funcionários e moradores da área relatam medo e opressão devido à presença constante dos usuários.