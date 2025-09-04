Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Usuários de drogas brigam com cabos de vassouras em posto de Goiânia

Câmeras de segurança registraram a confusão, que aconteceu região do Terminal da Praça da Bíblia

Cidade Alerta Goiás|Do R7

Uma briga entre usuários e traficantes de drogas foi registrada por câmeras de segurança em um posto de combustíveis na região do Terminal da Praça da Bíblia, em Goiânia (GO). As imagens mostram os envolvidos se agredindo com cabos de vassouras. Os funcionários e moradores da área relatam medo e opressão devido à presença constante dos usuários.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.