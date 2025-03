Vento forte faz telhado de madeireira desabar em Goiânia Dono do estabelecimento estima um prejuízo de R$200 mil Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/03/2025 - 13h20 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h20 ) twitter

Em Goiânia (GO), um forte vento acompanhado de chuva causou o desabamento do telhado de uma madeireira, no setor Brisas do Cerrado, próximo ao Parque Ateneu.

A estrutura, recentemente instalada e considerada reforçada, não resistiu à força do vento, resultando em danos significativos. O dono do estabelecimento estima um prejuízo de até R$200 mil apenas no telhado, além das madeiras molhadas que não poderão ser comercializadas.

Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém se feriu.