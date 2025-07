Viatura da Polícia Militar capota após desviar de caminhão na GO-070 Motorista do caminhão realizou uma manobra inesperada e, para evitar a colisão, os policiais desviaram o veículo Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/07/2025 - 19h32 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h32 ) twitter

Uma viatura da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar capotou após um acidente com um caminhão na GO-070, na Cidade de Goiás (GO). O veículo estava no sentido oposto ao caminhão, que realizou uma manobra inesperada. Para evitar a colisão, os policiais desviaram, mas perderam o controle, resultando no capotamento. Felizmente, não houve feridos, apenas danos materiais.