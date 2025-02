Vítima tem casa invadida e leva socos de assaltante Caso aconteceu no setor Leste Vila Nova, em Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 25/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma cuidadora de idosos teve a casa invadida por um assaltante, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia (GO). A vítima estava em repouso, quando o criminoso entrou na residência e a agrediu com socos. Para se defender, ela entrou em luta corporal com o bandido.

Segundo a vítima, o homem estava visivelmente bêbado e drogado. Após ser agredido, ele fugiu e conseguiu levar dois celulares e R$100 em espécie. A Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de latrocínio.