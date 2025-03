Acidente entre caminhão e ambulância mata técnica de enfermagem Jovelina Francisca Alves Mendes, que estava na ambulância, foi resgatada, mas morreu no hospital Goiás no Ar|Do R7 18/03/2025 - 14h33 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h33 ) twitter

Um acidente grave envolvendo um caminhão e uma ambulância, em Alto Paraíso (GO), resultou na morte de uma técnica de enfermagem.

O acidente aconteceu na GO-118, que estava tomada por neblina, quando a ambulância colidiu com o caminhão. De acordo com a polícia, o caminhão estava estacionado de forma irregular, sem sinalização adequada, o que contribuiu para a colisão, além da falta de visibilidade devido à neblina.

A técnica de enfermagem Jovelina Francisca Alves Mendes, que estava na ambulância, foi resgatada, mas morreu no hospital. Os demais passageiros da ambulância sofreram apenas ferimentos leves.

O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo, mas ele não possuía habilitação e os documentos do veículo estavam irregulares.