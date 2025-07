Acidente entre ônibus e caminhão-tanque causa interdição parcial na GO-020 Colisão ocorreu durante embarque e deixou apenas um ferido leve na rodovia estadual Goiás no Ar|Do R7 18/07/2025 - 09h26 (Atualizado em 18/07/2025 - 09h26 ) twitter

Um ônibus de transporte coletivo parou na GO-020 para embarque de passageiros quando um caminhão-tanque carregado de combustível não conseguiu frear e colidiu com a lateral do ônibus. O acidente causou destruição e deixou um ferido leve. A via está parcialmente interditada e o Corpo de Bombeiros atua para liberar o trânsito.