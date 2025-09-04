Adolescente em fuga perigosa é apreendido em Rio Verde (GO) A Guarda Municipal o perseguiu por vários quilômetros até que ele perdeu o controle e colidiu com um carro Goiás no Ar|Do R7 04/09/2025 - 11h10 (Atualizado em 04/09/2025 - 11h10 ) twitter

Em Rio Verde (GO), um adolescente foi apreendido após realizar manobras perigosas com uma moto. A Guarda Municipal o perseguiu por vários quilômetros, inclusive próximo a uma escola, até que ele perdeu o controle e colidiu com um carro. O jovem tentou fugir a pé, mas foi contido. Ele foi autuado por direção perigosa e a mãe multada por permitir o uso da moto. Felizmente, ninguém se feriu.