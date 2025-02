Adolescente que matou comerciante é faccionado e já teria matado antes A última vítima do menor foi Fernando Gomes Teixeira da Silva, executado friamente com tiros na cabeça em uma galeria do setor Morada do Sol, em Goiânia (GO) Goiás no Ar|Do R7 04/02/2025 - 14h43 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h43 ) twitter

O adolescente de 16 anos que assassinou um comerciante em uma galeria do setor Morada do Sol, em Goiânia (GO), era faccionado e já teria matado outras pessoas. A última vítima do adolescente foi Fernando Gomes Teixeira da Silva, funcionário de uma loja de equipamentos eletrônicos e executado friamente com tiros na cabeça.

De acordo com a polícia, o adolescente já possui um registro de homicídio no Jardim Cerrado, ocorrido um ano atrás, e o crime teria envolvimento com uma facção criminosa.

O Ministério Público pediu a internação compulsória do menor, mas, segundo a lei, o período máximo de internação é de 45 dias.