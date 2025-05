Adolescentes fazem invasão perigosa em shopping de Aparecida de Goiânia (GO) Ação de jovens em bicicletas causa revolta nas redes sociais, com foco na segurança pública Goiás no Ar|Do R7 09/05/2025 - 11h52 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h52 ) twitter

Em Aparecida de Goiânia (GO), um grupo de adolescentes invadiu um shopping montado em bicicletas para gravar vídeos.

O incidente aconteceu à noite, quando o shopping estava fechando, e gerou grande indignação nas redes sociais.

A ação foi considerada irresponsável, especialmente devido à presença de famílias e crianças no local.

A administração do shopping ainda não se pronunciou, mas as imagens do ocorrido estão sendo analisadas pela polícia para identificar os responsáveis.