Advogada goiana tem visto europeu negado por ser “pobre”

Uma advogada goiana teve o visto europeu negado por ser de Goiás. Andreia Martins tinha o sonho de fazer uma pós-graduação em Direito na Bélgica, mas teve o sonho barrado pela impossibilidade de morar no país. A justificativa do governo Belga para negar o visto foi que Andreia vinha de um estado pobre do Brasil e que havia suspeitas de que a real intenção da jovem não seria estudar.

A afirmação chamou a atenção, visto que Goiás está entre os 10 estados mais ricos do Brasil e tem 11 municípios entre os 100 mais desenvolvidos do país.

Andreia entrou na justiça e o visto acabou sendo concedido por decisão judicial. Além disso, ela recebeu uma indenização de 2 mil euros.